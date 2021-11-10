Сколько всего частей у фильма «Антикиллер»?

Меню
Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Существует три части фильма «Антикиллер»: одноименная первая часть, продолжение «Антикиллер-2: Антитеррор» и третий фильм «Антикиллер Д.К.». Первые два фильма сняты Егором Кончаловским, третья картина – Эльдаром Салаватовым. В основе фильмов лежит цикл романов «Антикиллер»  Данила Корецкого, который принимал участие в написании сценариев к первой и третьей картинам.

Фильм «Антикиллер: Антитеррор» был снят в двух версиях: в формате единого фильма длительностью 124 минуты, которая шла в прокате в кинотеатрах, и в формате сериала из четырех частей длительностью около 50 минут каждая, которые транслировались по ТВ.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти триллер, боевик, драма
2009, Россия
5.0
