Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько всего частей будет у фильма «Бендер»?

Сколько всего частей будет у фильма «Бендер»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

На август 2021 года в прокат было выпущено две части фильма про афериста Ибрагима Бендера: «Бендер: Начало» и «Бендер: Золото империи». В дальнейшем планируется выход третьего фильма – «Бендер: Последняя афера». Предполагается, что впоследствии из картин будет смонтирован единый сериал. По аналогичной схеме создавшая «Бендера» продюсерская компания «Среда» выпускала франшизу «Гоголь»: изначально снятый как сериал, он был показан в кинотеатральном прокате как три полнометражных фильма, и лишь затем на телевидении и стриминговых платформах появились восемь часовых серий.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бендер: Начало
Бендер: Начало драма, комедия, приключения
2021, Россия
5.0
Бендер: Золото Империи
Бендер: Золото Империи драма, комедия
2021, Россия
5.0
