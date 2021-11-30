Сколько всего частей будет у фильма «Бендер»?

На август 2021 года в прокат было выпущено две части фильма про афериста Ибрагима Бендера: «Бендер: Начало» и «Бендер: Золото империи». В дальнейшем планируется выход третьего фильма – «Бендер: Последняя афера». Предполагается, что впоследствии из картин будет смонтирован единый сериал. По аналогичной схеме создавшая «Бендера» продюсерская компания «Среда» выпускала франшизу «Гоголь»: изначально снятый как сериал, он был показан в кинотеатральном прокате как три полнометражных фильма, и лишь затем на телевидении и стриминговых платформах появились восемь часовых серий.
