Сколько всего частей у фильма «Сумерки»?

Сколько всего частей у фильма «Сумерки»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Франшиза "Сумерки" включает в себя пять фильмов, каждый из которых является частью серии, основанной на романах Стефани Майер. 

Все части “Сумерки” по порядку:

  1. "Сумерки" (2008) - первая часть, где зрители встречают главных персонажей - Беллу Свон и Эдварда Каллена, и погружаются в мир вампиров и оборотней, полный романтики и опасности.
  2. "Сумерки. Сага. Новолуние" (2009) - вторая часть, где Белла сталкивается с потерей Эдварда и находит утешение в дружбе с Джейкобом Блэком, открывая для себя новые аспекты своей жизни и собственной сущности.
  3. "Сумерки. Сага. Затмение" (2010) - третья часть, где Белла и Эдвард сталкиваются с новыми угрозами и препятствиями, в то время как их любовь испытывается самыми серьезными вызовами.
  4. "Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1" (2011) - четвертая часть, где Белла и Эдвард вступают в брак и сталкиваются с последствиями их выбора, включая рождение дочери и новые угрозы со стороны врагов.
  5. "Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2" (2012) - пятая и последняя часть, где Белла, уже вампир, и Эдвард объединяют свои силы с семьей Калленов, чтобы защитить своего ребенка и свою семью от новой угрозы.
