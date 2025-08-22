Сколько составляет продолжительность фильма «Неоспоримый 2»?

«Неоспоримый 2» — продолжение культового американского боевика, увидевшее свет в 2006 году
Синопсис гласит:
Бывший чемпион мира по боксу приезжает в Россию и по стечению обстоятельств оказывается втянутым в опасную криминальную историю, где замешаны люди из высших эшелонов власти. Против него фабрикуют обвинение, и спортсмен оказывается за решёткой. Теперь его путь домой превращается в тяжёлое испытание, полное жестоких правил тюремной жизни и борьбы за собственное имя.
Официальная продолжительность фильма «Неоспоримый 2» составляет 98 минут.
