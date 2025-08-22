Наш ответ:

«Код да Винчи» — детективный триллер, снятый по мотивам бестселлерера Дэна Брауна.

Синопсис гласит:

Гарвардского профессора Роберта Лэнгдона ложно обвиняют в страшном преступлении. Чтобы доказать свою невиновность, он объединяется с криптографом парижской полиции Софи Невё. Вместе они начинают расследование, которое выводит их на древнюю загадку, способную поколебать основы католической церкви.

Сколько составляет продолжительность фильма «Код да Винчи»

Официальная продолжительность фильма «Код да Винчи» составляет 149 минут (2 ч. 29 мин.).

Трилогия про Лэнгдона

Кассовый успех «Кода да Винчи» привел к появлению двух прямых продолжений.

В 2009 году свет увидел фильм «Ангелы и Демоны». Во время конклава, когда весь мир ждет избрания нового Папы Римского, кандидаты на святой пост становятся жертвами загадочных убийств, за которыми стоит древний орден иллюминатов. Чтобы остановить угрозу, Ватикан обращается к профессору Роберту Лэнгдону, который вместе с ученой Витторией Ветра отправляется по цепочке символов через тайные склепы и храмы. Их путь ведет к разгадке, от которой зависит будущее католической церкви и, возможно, всего человечества.

В 2016 году вышел третий фильм «Инферно». Профессор Роберт Лэнгдон очнулся в итальянской больнице без памяти и вместе с врачом Сиенной Брукс оказывается втянут в гонку со временем. Им предстоит остановить заговорщиков, желающих выпустить смертельный вирус, разгадка которого скрыта в образах «Ада» Данте.