Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько составляет продолжительность фильма «Гладиатор»?

Сколько составляет продолжительность фильма «Гладиатор»?

Олег Скрынько 22 августа 2025 Дата обновления: 22 августа 2025
Наш ответ:

«Гладиатор» — культовый исторический боевик режиссера Ридли Скотта, вышедший на экраны в 2000 году.

Синопсис гласит:

Могущественный римский генерал Максимус, любимец армии и доверенное лицо императора, оказывается жертвой предательства после смерти Марка Аврелия. Его враг и новый правитель Коммод лишает его семьи и приказывает казнить, но Максимусу удаётся выжить и попасть в рабство. Став гладиатором, он обретает шанс отомстить узурпатору в смертельной схватке.

Сколько составляет продолжительность фильма «Гладиатор»

Официальная продолжительность фильма «Гладиатор» составляет 155 минут (2 ч. 25 мин.).

О сиквеле картины

В 2024 году у знаменитого хита появился прямой сиквел «Гладиатор 2», в котором рассказывалось о еще одном реальном персонаже, который вступил в схватку с могущественной Римской империей.

В 200 году н.э. воин Ханно теряет жену в сражении с римлянами и сам оказывается в плену, где его готовят к продаже в рабство. Его силу и умение сражаться замечает хозяин гладиаторских игр Макрин и покупает его для арены. Теперь Ханно, охваченный жаждой мести, готов проливать кровь ради обещанной встречи с ненавистным римским полководцем.

Сиквел приняли не так восторженно как первую часть блокбастера. Зрители жаловались на вопиющие исторические несостыковки, а также на вторичный сюжет, уступивший место зрелищным поединкам на арене.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гладиатор 2
Гладиатор 2 боевик, приключения, драма
2024, США
7.0
Гладиатор
Гладиатор приключения, драма, боевик
2000, Великобритания / США
8.0
