Сколько составляет продолжительность фильма «Фантастическая четверка»?

Сколько составляет продолжительность фильма «Фантастическая четверка»?

Олег Скрынько 21 августа 2025 Дата обновления: 21 августа 2025
Наш ответ:

«Фантастическая четверка» — цикл комиксов Marvel, по мотивам которых был выпущен ряд фильмов. Первая экранизация «Фантастической четверки» вышла в 2005 году, получив затем сиквел «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» (2007). В 2015 году сюжет был перезапущен в картине, которая тоже получила название «Фантастическая четверка». Наконец, супергеройский квартет дебютировал в киновселенной Marvel в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги», который вышел в июле 2025 года.

Сколько длятся фильмы?

Хронометраж «Фантастической четверки» (2005) — 1 час 46 минут, тогда как продолжительность «Вторжения Серебряного серфера» — 1 час 32 минуты. «Фантастическая четверка» 2015 года длится 1 час 40 минут, а «Фантастическая четверка: Первые шаги» — 1 час 54 минуты.

О чем фильмы

Фантастическая четверка — группа астронавтов, которые получили суперспособности в результате одной из космических миссий. Необычайно умный Рик Ричардс умеет растягивать и сжимать свое тело. Сью Шторм, возлюбленная Рика, способна становиться невидимой и вызвать силовые поля. Джонни Шторм — младший брат Сью, который управляет огнем и летает. Бен Грим — лучший друг Рика, превратившийся в огромного каменного человека с необыкновенной физической силой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика
2025, США
7.0
Фантастическая четверка
Фантастическая четверка фэнтези, фантастика, боевик
2015, США
6.0
Фантастическая четверка
Фантастическая четверка приключения, боевик, фантастика
2005, США
7.0
