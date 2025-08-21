Сколько составляет продолжительность фильма «Фантастическая четверка»?

Наш ответ:

«Фантастическая четверка» — цикл комиксов Marvel, по мотивам которых был выпущен ряд фильмов. Первая экранизация «Фантастической четверки» вышла в 2005 году, получив затем сиквел «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» (2007). В 2015 году сюжет был перезапущен в картине, которая тоже получила название «Фантастическая четверка». Наконец, супергеройский квартет дебютировал в киновселенной Marvel в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги», который вышел в июле 2025 года.

Сколько длятся фильмы?

Хронометраж «Фантастической четверки» (2005) — 1 час 46 минут, тогда как продолжительность «Вторжения Серебряного серфера» — 1 час 32 минуты. «Фантастическая четверка» 2015 года длится 1 час 40 минут, а «Фантастическая четверка: Первые шаги» — 1 час 54 минуты.

О чем фильмы