Сколько минут по времени идет фильм «Титаник»?

«Титаник» — легендарный фильм-катастрофа Джеймса Кэмерона, повествующий о большой романтической любви, которая разворачивается на фоне крушения огромного трансатлантического лайнера в 1912 году. Картина завоевала 11 премий «Оскар» и на 12 лет перехватила звание самого кассового проекта в истории кино.
Хронометраж «Титаника составляет 3 часа 14 минут.
В апреле 1912 года пассажирское судно «Титаник» отходит из Саутгемптона и направляется в Нью-Йорк. На борту встречаются бедный художник Джек, выигравший билет прямо перед отплытием, и аристократка Роуз. Молодые люди без памяти влюбляются друг в друга наперекор разному происхождению. Однако счастье нарушает злополучный айсберг, после столкновения с которым монументальный и роскошный «Титаник» начинает тонуть.
