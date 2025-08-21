Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько минут по времени идет фильм «Титаник»?

Сколько минут по времени идет фильм «Титаник»?

Олег Скрынько 21 августа 2025 Дата обновления: 21 августа 2025
Наш ответ:

«Титаник» — легендарный фильм-катастрофа Джеймса Кэмерона, повествующий о большой романтической любви, которая разворачивается на фоне крушения огромного трансатлантического лайнера в 1912 году. Картина завоевала 11 премий «Оскар» и на 12 лет перехватила звание самого кассового проекта в истории кино.

Сколько длится фильм?

Хронометраж «Титаника составляет 3 часа 14 минут.

О чем фильм

В апреле 1912 года пассажирское судно «Титаник» отходит из Саутгемптона и направляется в Нью-Йорк. На борту встречаются бедный художник Джек, выигравший билет прямо перед отплытием, и аристократка Роуз. Молодые люди без памяти влюбляются друг в друга наперекор разному происхождению. Однако счастье нарушает злополучный айсберг, после столкновения с которым монументальный и роскошный «Титаник» начинает тонуть.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Титаник
Титаник мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.0
Титаник
Титаник мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше