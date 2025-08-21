Сколько минут по времени идет фильм «Папе снова 17»?

«Папе снова 17» — американская картина, в которой сочетаются драма, комедия и фэнтези. Фильм вышел в 2009 году, снискав коммерческий успех и популярность.
Хронометраж «Папе снова 17» составляет 1 час 42 минуты.
В центре сюжета — 37-летний Майк О’Доннелл, который сожалеет о том, как складывается его жизнь, ведь он остался без работы и жены, а общение с взрослеющими детьми совершенно не ладится. Он мечтает о том, чтобы исправить сделанные ошибки. Однажды Майк чудесным образом получает такую возможность — он снова оказывается 17-летним парнем и возвращается в свою школу.
