Сколько минут по времени идет фильм «Папе снова 17»?

Сколько минут по времени идет фильм «Папе снова 17»?

Олег Скрынько 21 августа 2025 Дата обновления: 21 августа 2025
Наш ответ:

«Папе снова 17» — американская картина, в которой сочетаются драма, комедия и фэнтези. Фильм вышел в 2009 году, снискав коммерческий успех и популярность.

Сколько длится фильм?

Хронометраж «Папе снова 17» составляет 1 час 42 минуты.

О чем фильм

В центре сюжета — 37-летний Майк О’Доннелл, который сожалеет о том, как складывается его жизнь, ведь он остался без работы и жены, а общение с взрослеющими детьми совершенно не ладится. Он мечтает о том, чтобы исправить сделанные ошибки. Однажды Майк чудесным образом получает такую возможность — он снова оказывается 17-летним парнем и возвращается в свою школу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Папе снова 17
Папе снова 17 комедия
2008, США
7.0
