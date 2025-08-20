Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько минут по времени идет фильм «Джанго освобожденный»?

Сколько минут по времени идет фильм «Джанго освобожденный»?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Джанго освобожденный» — вестерн Квентина Тарантино, вышедший в 2012 году. Картина удостоилась двух премий «Оскар», включая награду в категории «Лучший сценарий».

Сколько длится фильм?

Хронометраж «Джанго освобожденного» составляет 2 часа 45 минут.

О чем фильм

По сюжету обаятельный охотник за головами, безжалостно убивающий разыскиваемых преступников, освобождает из рабства чернокожего Джанго, поскольку тот может помочь ему найти трех бандитов. В дальнейшем Джанго и Шульц решают выкупить жену Джанго, которая работает служанкой у богатого плантатора-расиста. Для этого главные герои отправляются в его роскошное поместье.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джанго освобожденный
Джанго освобожденный вестерн
2012, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше