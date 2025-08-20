Сколько минут по времени идет фильм «Джанго освобожденный»?

«Джанго освобожденный» — вестерн Квентина Тарантино, вышедший в 2012 году. Картина удостоилась двух премий «Оскар», включая награду в категории «Лучший сценарий».
Хронометраж «Джанго освобожденного» составляет 2 часа 45 минут.
По сюжету обаятельный охотник за головами, безжалостно убивающий разыскиваемых преступников, освобождает из рабства чернокожего Джанго, поскольку тот может помочь ему найти трех бандитов. В дальнейшем Джанго и Шульц решают выкупить жену Джанго, которая работает служанкой у богатого плантатора-расиста. Для этого главные герои отправляются в его роскошное поместье.
