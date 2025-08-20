Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько минут по времени идёт фильм «Царство небесное»?

Сколько минут по времени идёт фильм «Царство небесное»?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Царство небесное» — эпическая историческая драма, созданная выдающимся режиссером Ридли Скоттом.

Синопсис гласит:

Франция, XII век. Молодой кузнец Бэлиан вынужден покинуть родные края и присоединяется к отряду крестоносцев, возглавляемому его отцом. В ходе одной из битв отец тяжело ранен и перед смертью посвящает сына в рыцари.

Сколько минут по времени идёт фильм «Царство небесное»

У кинокартины существует несколько версий с разной продолжительностью. Кинотеатральная версия ленты «Царство небесное» равна 145 минутам. Впоследствии Ридли Скотт выпустил режиссерскую версию, которая длилась на 49 минут дольше, чем кинотеатральная.

Отличия версий фильма

В театральной версии фильма опущены некоторые сюжетные детали, показанные в режиссёрской: во французском замке, куда прибывает Годфрид, живёт его богатый брат, а предводитель рыцарей епископа — племянник Годфрида, стремящийся избавиться от дяди ради наследства. Также сокращён сюжет с малолетним королём Балдуином V: в режиссёрской версии показаны его обучение, коронация и участие в делах государства, а болезнь и последующее решение Сибиллы отравить сына объясняются заботой о его страданиях. Слёзы Сибиллы связаны с горем по сыну, а не по брату, и вопрос Рене де Шатильона «Король на небесах?» относится именно к ребёнку, а не к его дяде.

Царство небесное
Царство небесное мелодрама, военный, драма
2005, Испания / США
7.0
