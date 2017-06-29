Меню
Фильмы
Сколько лет фильму «Голубая лагуна»?
Сколько лет фильму «Голубая лагуна»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Голубая лагуна» с Брук Шилдс в главной роли появился в 1980 году, так что в 2017 году ему исполняется уже 37 лет.
факты о фильме
