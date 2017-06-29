Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет фильму «Голубая лагуна»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Голубая лагуна» с Брук Шилдс в главной роли появился в 1980 году, так что в 2017 году ему исполняется уже 37 лет.
Похожие вопросы
Где снимали фильм «Петр Лещенко»? Какие есть фильмы, где герои попадают в прошлое? Какие советские фильмы снимали в Абхазии? Какие советские фильмы были раскрашены? Кто такая Хель во вселенной Марвел?
