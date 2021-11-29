Сколько лет было Вере Алентовой в фильме «Москва слезам не верит»?

Наш ответ:

Съемки фильма проходили в 1979 году, Вере Алентовой на тот момент было 37 лет. Супруга режиссера Владимира Меньшова была не единственной кандидатурой на главную женскую роль – помимо нее, пробы на роль Катерины проходили Анастасия Вертинская, Маргарита Терехова, Евгения Ветлова. В интервью Владимир Меньшов вспоминал, что на съемочной площадке требовал от Алентовой даже больше, чем от других актеров – чтобы никто не подумал, будто она получила роль по блату. Сама же Вера Валентиновна признавалась, что коллеги организовали своего рода группу поддержки и в конфликтных ситуациях защищали ее.