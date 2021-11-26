Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет было главным героям «Служебного романа» по фильму?

Сколько лет было главным героям «Служебного романа» по фильму?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Точный возраст всех ключевых персонажей «Служебного романа» в картине не упоминается, известно лишь, что Людмиле Прокофьевне Калугиной 36 лет, а Анатолию Новосельцеву – около 40. Однако зрители могут заглянуть в список действующих лиц пьесы «Сослуживцы», написанной Эмилем Брагинским и Эльдаром Рязановым в 1971 году и в дальнейшем легшей в основу сценария. Согласно пьесе, секретарше Верочке исполнилось 23 года, Самохвалову – около 40, а представительнице месткома Шуре – «от тридцати и до бесконечности».

В реальности актеры были старше своих героев – например, исполнительнице роли Калугиной Алисе Фрейндлих на момент съемок было 43 года, а Лие Ахеджаковой (Верочка) – 39 лет.

 

