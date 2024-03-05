Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько идет фильм "Мастер и Маргарита"?

Сколько идет фильм "Мастер и Маргарита"?

Олег Скрынько 5 марта 2024 Дата обновления: 5 марта 2024
Наш ответ:

Фильм "Мастер и Маргарита" (2024) имеет продолжительность 2 часа 37 минут и был снят по мотивам культового произведения Михаила Булгакова.

Изначально фильм носил название "Воланд", но был переименован в "Мастер и Маргарита". Это решение было обусловлено творческими соображениями, поскольку создатели стремились объединить силы литературного первоисточника с историей, рассказанной в фильме. Продюсер Наталия Клибанова подчеркнула, что центральной линией стала история любви Мастера и Маргариты, которая придаёт новые смыслы произведению Булгакова.

Сценарий и режиссура фильма первоначально принадлежали Николаю Лебедеву, но из-за трудностей с финансированием и сдвигов в съемочном процессе из-за пандемии, он отказался от проекта в 2019 году. Затем Михаил Локшин стал режиссером, дебютировав в этой роли после своей работы в фильме "Серебряные коньки".

Актерская команда оставалась в тайне до определенного момента. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Диль. Продюсеры отметили, что решение сохранить внешность и характер Воланда, задуманные Булгаковым, было принято еще на начальном этапе.

Фильм "Мастер и Маргарита" стал одним из самых дорогих проектов российской киноиндустрии за последние годы, с бюджетом в 1,2 миллиарда рублей.

Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита драма, фэнтези
2024, Россия
7.0
