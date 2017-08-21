Меню
Фильмы
Сколько будет стоить билет на премьеру Гоголь начало?
Сколько будет стоить билет на премьеру Гоголь начало?
Василий Комков
21 августа 2017
Дата обновления: 21 августа 2017
Наш ответ:
Добрый день. Уточните город, в котором Вы планируете его посмотреть.
Гоголь. Начало
драма, мистика
2017, Россия
6.0
Наташа Сенюкова
16 сентября 2017, 22:41
Здравствуйте, я хочу посмотреть фильм " Гоголь. Начало" ну там с 16+ а мне только 15 меня пропустят или нет?
16 сентября 2017, 22:41
Киноафиша.инфо
18 сентября 2017, 12:52
в ответ на сообщение
Наташа Сенюкова от 16 сентября 2017, 22:41
Добрый день. Необходимо письменное разрешение родителей или присутствие родителей на показе.
18 сентября 2017, 12:52
