Сколько будет стоить билет на премьеру Гоголь начало?

Василий Комков 21 августа 2017 Дата обновления: 21 августа 2017
Наш ответ:

Добрый день. Уточните город, в котором Вы планируете его посмотреть.

Гоголь. Начало
Гоголь. Начало драма, мистика
2017, Россия
6.0
Наташа Сенюкова 16 сентября 2017, 22:41
Здравствуйте, я хочу посмотреть фильм " Гоголь. Начало" ну там с 16+ а мне только 15 меня пропустят или нет?
16 сентября 2017, 22:41 Ответить
Киноафиша.инфо 18 сентября 2017, 12:52
в ответ на сообщение Наташа Сенюкова от 16 сентября 2017, 22:41
Добрый день. Необходимо письменное разрешение родителей или присутствие родителей на показе.
18 сентября 2017, 12:52 Ответить
