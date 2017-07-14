Почему Брюс Уиллис в фильме «Сплит»?

Появление Брюса Уиллиса в фильме «Сплит» - это своего рода «пасхальное яйцо»: неожиданное камео Брюса, которое оставалось сюрпризом до самого конца, режиссер «Сплита» М. Найт Шьямалан включил, чтобы сюжетно связать «Сплит» и фильм «Неуязвимый», где Уиллис играл главную роль – уже после премьеры «Сплита» выяснилось, что режиссер задумал сделать его в той же вселенной, что и «Неуязвимый», а в 2019 году выйдет фильм «Glass», который окончательно объединит «Сплит» и «Неуязвимого» в одно целое.
Видео: то самое появление Брюса Уиллиса в концовке «Сплита»
