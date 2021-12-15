Почему Александр Горбатов не снимался в фильме «Майор Гром: Чумной доктор»?

Наш ответ:

В 2017 году первый супергеройский короткометражный фильм в России «Майор Гром» взорвал интернет и вызвал восторг как публики, так и кинокритиков. Среди успехов этой картины называли юмор, трюки и спецэффекты, а также сходство с оригинальным героем комиксов исполнителя главной роли – Александра Горбатова. В кастинге автор сценария и продюсер фильма, Артем Габрелянов, настаивал на том, чтобы все актеры были малоизвестными. Не стал исключением и Горбатов, до этого снимавшийся лишь в телесериалах. К сожалению, неожиданная популярность вскружила голову молодому артисту: в начале разработки полнометражного фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Горбатов рассорился с доброй половиной съемочной группы, всячески выражал свою незаинтересованность в проекте, а также потребовал немыслимого – перенести съемки фильма на полтора года. В конце концов продюсеры устали от его капризов и приняли решение найти замену. Так на проект пришел Тихон Жизневский, еще малоизвестный театральный актер.