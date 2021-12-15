Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему Александр Горбатов не снимался в фильме «Майор Гром: Чумной доктор»?

Почему Александр Горбатов не снимался в фильме «Майор Гром: Чумной доктор»?

Елена Королева 15 декабря 2021 Дата обновления: 15 декабря 2021
Наш ответ:

В 2017 году первый супергеройский короткометражный фильм в России «Майор Гром» взорвал интернет и вызвал восторг как публики, так и кинокритиков. Среди успехов этой картины называли юмор, трюки и спецэффекты, а также сходство с оригинальным героем комиксов исполнителя главной роли – Александра Горбатова. В кастинге автор сценария и продюсер фильма, Артем Габрелянов, настаивал на том, чтобы все актеры были малоизвестными. Не стал исключением и Горбатов, до этого снимавшийся лишь в телесериалах. К сожалению, неожиданная популярность вскружила голову молодому артисту: в начале разработки полнометражного фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Горбатов рассорился с доброй половиной съемочной группы, всячески выражал свою незаинтересованность в проекте, а также потребовал немыслимого – перенести съемки фильма на полтора года. В конце концов продюсеры устали от его капризов и приняли решение найти замену. Так на проект пришел Тихон Жизневский, еще малоизвестный театральный актер.

Эта роль стала для него настоящим прорывом, а сам фильм ждала популярность еще большая, чем предыдущий, и не только в России, но и за рубежом.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше