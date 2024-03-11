Меню
О чем "Кунг-фу Панда 4"?

О чем "Кунг-фу Панда 4"?

11 марта 2024
Наш ответ:

Сюжет мультфильма "Кунг-фу Панда 4" описывает новые приключения главного героя, Воина Дракона По, его друзей и наставника Шифу.

История начинается с того, что на вершине горы Тай Лунг появляется таинственный образ. Позднее По помогает своим отцам, мистеру Пингу и Ли, открыть новый ресторан. Однако Шифу сообщает По, что ему предстоит продвигаться дальше и стать духовным лидером Долины Мира, отказавшись от роли Воина Дракона.

По пытается найти кандидатов на свое преемство, и встречает воровку Чжэнь, которая пытается украсть древнее оружие кунг-фу. Узнав о возвращении Тай Лунга, По отправляется в Джунипер-Сити, чтобы остановить его вместе с Чжэнь. Они оказываются в ловушке в Логове воров, где По узнает, что Чжэнь является разыскиваемым преступником.

С помощью Чжэнь По узнает, что за Тай Лунга выдает себя злая колдунья Хамелеон, стремящаяся поглотить кунг-фу всех мастеров. Вместе с Чжэнь По сражается с Хамелеоном, и в конце концов побеждает, освобождая кунг-фу мастеров. Он также признает Чжэнь как своего преемника в качестве Воина Дракона.

Тай Лунг, увидев изменения в По, признает его величие и уважение, а сам По принимает Чжэнь в свою команду для дальнейшего обучения.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кунг-фу Панда 4
Кунг-фу Панда 4 боевик, приключения, анимация
2024, США
2024, США
7.0
