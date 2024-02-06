О чем фильм "Я - медведь"?

Наш ответ:

В комедийном фильме "Я — медведь" рассказывается история обычной российской семьи. Их младший сын Женя находит на улице медвежонка, маму которого забрали в лес, и теперь он остался совсем один. Родители разрешают мальчику оставить зверька у себя, не предполагая сложностей, которые возникнут. Новый питомец переворачивает жизнь семьи Ковалевых, меняя ее к лучшему и вдохновляя их снова почувствовать себя настоящей командой.

Может быть, медвежонок станет последним шансом для этой семьи сохранить свои отношения.

Фильм "Я — медведь" - идеальный для семейного просмотра. Все члены семьи найдут в нем что-то свое, поэтому найдите время и отправляйтесь в кино.