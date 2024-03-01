О чем фильм "Рецепт любви"?

"Рецепт любви" - это французский фильм, действие которого разворачивается во времена "belle epoque". Главный герой, знаменитый гурман Доден, известный как "Наполеон гастрономии", проживает в своем замке, занимаясь изучением рецептов и организацией продолжительных застолий с друзьями. Его кухарка, Эжени, готовит блюда для этих трапез. Доден славится как страстный кулинар-идеалист и эксперт в гастрономии.
Режиссер фильма - Чан Ань Хунг, вьетнамец, который стал важной фигурой в европейском фестивальном кино. "Рецепт любви" основан на романе Марселя Руффа и получил хорошие отзывы за свою французскую атмосферу и ярко выраженного героя. Режиссер был отмечен призом за режиссуру на Каннском кинофестивале, и фильм представлен Францией на "Оскар".
Авторизация по e-mail