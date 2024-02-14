Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм "Ла-Ла-Ленд"?

О чем фильм "Ла-Ла-Ленд"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 февраля 2024

"Ла-Ла Ленд" - это американский музыкальный романтический фильм 2016 года, который был снят режиссером Дэмьеном Шазеллом, с участием Райана Гослинга и Эммы Стоун в главных ролях. Сюжет фильма рассказывает о двух влюбленных - джазовом пианисте Себастьяне и начинающей актрисе Мии, которые проживают в Лос-Анджелесе и преследуют свои мечты. Название фильма отсылает к самому городу Лос-Анджелесу, а также к выражению, которое означает уход от реальности.
Миа прибывает в Лос-Анджелес с надеждой стать успешной актрисой. Ее знакомство с Себастьяном, талантливым джазовым пианистом, вдохновляет ее и дает возможность насладиться общим интересом к искусству. Однако счастье этой пары не оказывается без препятствий...
Между главными героями возникает глубокое чувство, которое сталкивается с серьезными испытаниями, так как у каждого из них возникает возможность осуществить свои мечты, но при этом требует жертв.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса
Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше