О чем фильм "Бедные-несчастные"?

О чем фильм "Бедные-несчастные"?

Олег Скрынько 7 марта 2024 Дата обновления: 7 марта 2024
Наш ответ:

"Бедные-несчастные" - это фильм 2023 года в жанре стимпанк, режиссёра Йоргоса Лантимоса. Это чёрная комедия, экранизация одноимённого романа Аласдера Грея, с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо в главных ролях.

Сюжет разворачивается в вымышленном викторианском Лондоне, где студент-медик Макс Маккэндлс становится ассистентом хирурга Годвина Бакстера. Макс влюбляется в подопечную Годвина, Беллу, и узнаёт, что Годвин провёл эксперимент, заменив мозг беременной женщины мозгом её плода. Этот младенец, Белла Бакстер, вырос с телом взрослого человека.

Сюжет развивается вокруг отношений Макса и Беллы, её исследования собственного тела, сексуального опыта и стремления узнать о внешнем мире. Белла сбегает с адвокатом Дунканом Уэддербёрном, который был нанят для пересмотра брачного контракта. Вместе они отправляются в путешествие, и Белла начинает исследовать мир и философию.

Сюжет включает в себя моменты драмы, сюрреализма и социальной критики. Белла сталкивается с трудностями контроля над своим развитием, что приводит к неожиданным событиям. Фильм также затрагивает темы смерти, морали и свободы выбора. Фильм отличается черным юмором и абсурдными сценами, характерными для творчества режиссёра Йоргоса Лантимоса.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бедные-несчастные
Бедные-несчастные мелодрама, фантастика, драма
2023, Ирландия / США
7.0
