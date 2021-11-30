Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто танцевал с Тосей в «Девчатах»?

Кто танцевал с Тосей в «Девчатах»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Все, кто видел фильм «Девчата», наверняка помнят сцену в местном клубе, где рабочие после трудового дня отдыхают, играют в шашки, танцуют… Как говорилось в известной советской песне, «на десять девчонок по статистике девять ребят» – на танцах кавалеров на всех девушек не хватает, поэтому они становятся в пары друг с другом. Поварихе Тосе Кислицыной с партнером тоже не везет – маленькую девушку, к тому же новенькую, никто из парней приглашать не спешит, поэтому она танцует с такой же одинокой высокой девушкой. К сожалению, история умалчивает о том, кто исполнил роль визави Тоси – имя исполнительницы в титрах указано не было.

Судя по тому, что в других советских фильмах она больше не появлялась, это была непрофессиональная актриса из массовки.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Глеб Мосеев 2 апреля 2023, 19:57
Да, это была кто то из местных, из массовки. За давностью лет уж и не узнать теперь, кто это была, увы..
2 апреля 2023, 19:57 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше