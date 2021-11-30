Кто танцевал с Тосей в «Девчатах»?

Наш ответ:

Все, кто видел фильм «Девчата», наверняка помнят сцену в местном клубе, где рабочие после трудового дня отдыхают, играют в шашки, танцуют… Как говорилось в известной советской песне, «на десять девчонок по статистике девять ребят» – на танцах кавалеров на всех девушек не хватает, поэтому они становятся в пары друг с другом. Поварихе Тосе Кислицыной с партнером тоже не везет – маленькую девушку, к тому же новенькую, никто из парней приглашать не спешит, поэтому она танцует с такой же одинокой высокой девушкой. К сожалению, история умалчивает о том, кто исполнил роль визави Тоси – имя исполнительницы в титрах указано не было.