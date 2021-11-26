Кто собирал деньги в «Служебном романе»?

В московском статистическом учреждении, где разворачивается действие «Служебного романа», сбором денег на различные нужды занималась бухгалтер Шура (ее роль сыграла Людмила Иванова). Как и положено, в конторе был свой профсоюз, активисткой которого и была Шурочка. Именно она по мере развития сюжета собирает у коллег средства на рождение ребенка, юбилей, но самым запоминающимся моментом ее деятельности становится история с начальником отдела общепита Бубликовым. Получив ошибочную информацию о его безвременной кончине, Шура идет собирать деньги на траурный оркестр, венок и портрет с черной лентой.
Не удивительно, что дальнейшее появление «умершего» Бубликова на службе становится шоком для его сотрудников.
