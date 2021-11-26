Меню
Кто собирал деньги в «Служебном романе»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

В московском статистическом учреждении, где разворачивается действие «Служебного романа», сбором денег на различные нужды занималась бухгалтер Шура (ее роль сыграла Людмила Иванова). Как и положено, в конторе был свой профсоюз, активисткой которого и была Шурочка. Именно она по мере развития сюжета собирает у коллег средства на рождение ребенка, юбилей, но самым запоминающимся моментом ее деятельности становится история с начальником отдела общепита Бубликовым. Получив ошибочную информацию о его безвременной кончине, Шура идет собирать деньги на траурный оркестр, венок и портрет с черной лентой.

Не удивительно, что дальнейшее появление «умершего» Бубликова на службе становится шоком для его сотрудников. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
