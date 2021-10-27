Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет в фильме «Чародеи»?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

В новогодней музыкальной комедии «Чародеи» сами исполняют свои песни Эммануил Виторган, Михаил Светин и Александр Абдулов (последний – за исключением «Серенады», которую спели ВИА «Добры молодцы» и Леонид Серебренников). За Александру Яковлеву пела Ирина Отиева, за Екатерину Васильеву – Жанна Рождественская, а за Анну Ашимову – Ольга Рождественская. Песню «Три белых коня» исполнила Лариса Долина.

На пластинке фирмы «Мелодия» с саундтреком фильма музыкальные номера записаны в том же исполнении, за исключением песни «Представь себе», которая была исполнена Леонидом Серебренниковым (в фильме ее пел Абдулов). 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Emmanuil Vitorgan
Михаил Светин
Михаил Светин
Mikhail Svetin
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Леонид Серебренников
Leonid Serebrennikov
Лариса Долина
Лариса Долина
Larisa Dolina

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чародеи
Чародеи мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
7.0
