Кто поет в фильме «Чародеи»?

В новогодней музыкальной комедии «Чародеи» сами исполняют свои песни Эммануил Виторган, Михаил Светин и Александр Абдулов (последний – за исключением «Серенады», которую спели ВИА «Добры молодцы» и Леонид Серебренников). За Александру Яковлеву пела Ирина Отиева, за Екатерину Васильеву – Жанна Рождественская, а за Анну Ашимову – Ольга Рождественская. Песню «Три белых коня» исполнила Лариса Долина.
На пластинке фирмы «Мелодия» с саундтреком фильма музыкальные номера записаны в том же исполнении, за исключением песни «Представь себе», которая была исполнена Леонидом Серебренниковым (в фильме ее пел Абдулов).
