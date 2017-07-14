Кто поет песни в фильме «Перекресток»?

«Перекрёсток» — отечественная кинокомедия 1998 года, главную роль в которой исполнил Леонид Ярмольник. Продемонстрировать свои вокальные данные актеру в картине не довелось: песни в фильме «Перекресток» исполняет Юрий Ильченко, солист ленинградской группы «Мифы», был недолго в составе ленинградской группы «Земляне» и московской группы «Машина времени». Кроме того, в записи песен из фильма, которые представлены в официальном саундтреке к «Перекрестку», поучаствовал лидер «Машины времени» Андрей Макаревич.
Самая знаменитая песня из фильма – «Перекресток семи дорог»
