Кто поет песни в фильме «Перекресток»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

«Перекрёсток» — отечественная кинокомедия 1998 года, главную роль в которой исполнил Леонид Ярмольник. Продемонстрировать свои вокальные данные актеру в картине не довелось: песни в фильме «Перекресток» исполняет Юрий Ильченко, солист ленинградской группы «Мифы», был недолго в составе ленинградской группы «Земляне» и московской группы «Машина времени». Кроме того, в записи песен из фильма, которые представлены в официальном саундтреке к «Перекрестку», поучаствовал лидер «Машины времени» Андрей Макаревич.

Самая знаменитая песня из фильма – «Перекресток семи дорог»

Теги: песни и музыка из фильмов
Персоны, которые упомянуты в вопросе

