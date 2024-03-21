Кто поет песни в фильме «Летучий корабль»?

Наш ответ:

Сказка «Летучий корабль», вышедшая в прокат 21 марта 2024 года, основана на одноименном советском мультфильме. Как и анимационный оригинал 1979 года, картина включает ряд музыкальных номеров. В игровой адаптации звучат песни «А я не хочу, не хочу по расчету», «Ах, если бы сбылась моя мечта», «Я Водяной, я Водяной!», «Человек я простой» и частушки, которые исполняют Бабки-ежки. Вокальные партии матроса Ивана (Александр Метелкин) исполнил рэпер Feduk, тогда как от лица Забавы (Ксения Трейстер) поет Анна Пересильд. Водяной же поет голосом Сергея Гармаша.



По сюжету царская дочь Забава, вопреки воли отца, не хочет выходить замуж за франта Поля, который является сыном богача Полкана. Девушка влюбляется в доброго, но бедного матроса Ивана. Чтобы стать для нее достойным женихом, Иван отправляется на поиски золота в волшебный лес, а затем решает построить летучий корабль, чтобы вместе с возлюбленной улететь в другие края.