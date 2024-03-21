Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет песни в фильме «Летучий корабль»?

Кто поет песни в фильме «Летучий корабль»?

Олег Скрынько 21 марта 2024 Дата обновления: 21 марта 2024
Наш ответ:

Сказка «Летучий корабль», вышедшая в прокат 21 марта 2024 года, основана на одноименном советском мультфильме. Как и анимационный оригинал 1979 года, картина включает ряд музыкальных номеров. В игровой адаптации звучат песни «А я не хочу, не хочу по расчету», «Ах, если бы сбылась моя мечта», «Я Водяной, я Водяной!», «Человек я простой» и частушки, которые исполняют Бабки-ежки. Вокальные партии матроса Ивана (Александр Метелкин) исполнил рэпер Feduk, тогда как от лица Забавы (Ксения Трейстер) поет Анна Пересильд. Водяной же поет голосом Сергея Гармаша.

По сюжету царская дочь Забава, вопреки воли отца, не хочет выходить замуж за франта Поля, который является сыном богача Полкана. Девушка влюбляется в доброго, но бедного матроса Ивана. Чтобы стать для нее достойным женихом, Иван отправляется на поиски золота в волшебный лес, а затем решает построить летучий корабль, чтобы вместе с возлюбленной улететь в другие края.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Летучий корабль
Летучий корабль сказка
2024, Россия
4.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Serg Iva 22 июня 2024, 13:10
тАКО
22 июня 2024, 13:10 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше