Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет песни в фильме «Брат»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

В фильме «Брат» Алексея Балабанова 1997 года звучала музыка многих знаменитых российских рок-групп. Песни в фильме «Брат» поют Вячеслав Бутусов (группа Наутилус Помпилиус) и Анастасия Полева (Настя). Вот как выглядит список всех песен из фильма «Брат»:

1. «Во время дождя», Наутилус Помпилиус

2. «Крылья», Наутилус Помпилиус

3. «Нежный вампир», Наутилус Помпилиус

4. «Воздух», Наутилус Помпилиус

5. «Люди на холме», Наутилус Помпилиус

6. «Хлоп-хлоп», Наутилус Помпилиус

7. «Матерь богов», Наутилус Помпилиус

8. «Чёрные птицы», Наутилус Помпилиус

9. «Зверь», Наутилус Помпилиус

10. «Три царя», Наутилус Помпилиус

11. «Люди на холме», Наутилус Помпилиус

12. «Летучий фрегат», Настя

13. «Даром», Настя

Теги: песни и музыка из фильмов
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Брат
Брат боевик, драма
1997, Россия
8.0
