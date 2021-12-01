Кто озвучивает Тома Харди на русском в фильме «Веном»?

Тома Харди, сыгравшего Эдди Брока и Венома в картине «Веном», озвучивает актер дубляжа Илья Исаев. Он является неофициальным голосом Харди в России и озвучивает большинство сыгранных им персонажей: Бэйна («Темный рыцарь: Возрождение легенды»), братьев Крэй («Легенда»), Макса Рокатански («Безумный Макс: Дорога ярости») и т.д. Лучшим и своим любимым фильмом с Харди Илья Исаев называет картину «Самый пьяный округ в мире».
В «Веноме» Том Харди не только сыграл Эдди Брока, но и сам озвучил Венома, равно как и Илья Исаев, который дублировал обоих персонажей.
