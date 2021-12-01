Меню
Кто озвучивает Тома Харди на русском в фильме «Веном»?

Кто озвучивает Тома Харди на русском в фильме «Веном»?

Елена Королева 1 декабря 2021 Дата обновления: 1 декабря 2021
Наш ответ:

Тома Харди, сыгравшего Эдди Брока и Венома в картине «Веном», озвучивает актер дубляжа Илья Исаев. Он является неофициальным голосом Харди в России и озвучивает большинство сыгранных им персонажей: Бэйна («Темный рыцарь: Возрождение легенды»), братьев Крэй («Легенда»), Макса Рокатански («Безумный Макс: Дорога ярости») и т.д. Лучшим и своим любимым фильмом с Харди Илья Исаев называет картину «Самый пьяный округ в мире».

В «Веноме» Том Харди не только сыграл Эдди Брока, но и сам озвучил Венома, равно как и Илья Исаев, который дублировал обоих персонажей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Веном 2
Веном 2 фантастика, боевик
2021, США
7.0
Веном
Веном фантастика, боевик, триллер
2018, США
7.0
