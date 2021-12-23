Кто озвучивает «Служебный роман»?

Наш ответ:

Всех персонажей легендарного фильма озвучивали те же актеры, которые их сыграли, – Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и другие. Кроме того, Мягков и Фрейндлих сами исполнили все прозвучавшие в картине песни. В предыдущем фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» за героя Андрея Мягкова пел бард Сергей Никитин, что было негативно воспринято актером. Он считал, что мог бы исполнить песни самостоятельно. Поэтому в своей новой ленте режиссер решил дать артистам полную творческую свободу и позволил записать композиции Андрея Петрова своими голосами.