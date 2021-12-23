Меню
Кто озвучивает «Служебный роман»?

Кто озвучивает «Служебный роман»?

Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 23 декабря 2021
Наш ответ:

Всех персонажей легендарного фильма озвучивали те же актеры, которые их сыграли, – Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и другие. Кроме того, Мягков и Фрейндлих сами исполнили все прозвучавшие в картине песни. В предыдущем фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» за героя Андрея Мягкова пел бард Сергей Никитин, что было негативно воспринято актером. Он считал, что мог бы исполнить песни самостоятельно. Поэтому в своей новой ленте режиссер решил дать артистам полную творческую свободу и позволил записать композиции Андрея Петрова своими голосами.

После премьеры «Служебного романа» песни моментально стали хитами, Алиса Фрейндлих не раз исполняла их на концертах и встречах со зрителями.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
