Кто озвучивает Конька-горбунка в фильме «Конек-горбунок»?

Кто озвучивает Конька-горбунка в фильме «Конек-горбунок»?

Елена Королева 15 декабря 2021 Дата обновления: 19 ноября 2024
Российский фэнтези-фильм «Конек-горбунок», экранизация одноименной сказки Петра Ершова, стал настоящим событием в отечественном кинематографе. Режиссер Олег Погодин создал масштабный древнерусский блокбастер с яркими спецэффектами, захватывающим сюжетом и звездным актерским составом. Одной из самых запоминающихся деталей фильма стал персонаж Конек-горбунок, который полюбился зрителям благодаря своему юмору, харизме и голосу, подаренному Павлом Деревянко.

Деревянко не только озвучил сказочного конька, но и с помощью технологии захвата движения (motion capture) передал персонажу свою мимику, сделав его еще более живым и эмоциональным. При работе над озвучанием актер вдохновлялся образами Ослика из «Шрека» и коня Юлия из «Трех богатырей». Это решение оказалось удачным: Конек-горбунок стал мемом в российском медиа-пространстве и покорил сердца зрителей.

Фильм «Конек-горбунок» собрал внушительную кассу, несмотря на сложные времена пандемии. С бюджетом около 800 миллионов рублей, проект привлек не только Павла Деревянко, но и таких звезд, как Антон Шагин (Иванушка-дурачок), Паулина Андреева (Царь-девица), Михаил Ефремов, Ян Цапник и Ляйсан Утяшева. Премьера состоялась 22 октября, и с тех пор фильм продолжает радовать поклонников русских сказок.

 

Конек-Горбунок
Конек-Горбунок приключения, фэнтези
2020, Россия
Наталия Морозова-Шимада 11 декабря 2022, 18:58
С большим удовольствием посмотрела со своим 6-летним сыном эту современную сказку ! Просто превосходно : и спецэффекты , и юмор , и костюмы , актеры ,конечно же , режиссеры и операторы !! Я - актриса и поэт - всегда искренне радуюсь успехам родного кинопроизводства , - для сегодняшних "продвинутых" детей - это просто "в яблочко " (оригинал и старый мультик я сыну показывала и читала в его 4-летнем возрасте...Брависсимо !!! :) А главный герой (Иван) напомнил мне одного из моих отличных театральных режиссеров в молодости )) И Паулина ( красотка-юморист) и Ефремов , и Ян , - просто суперкоманда фильма !
