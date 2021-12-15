Кто озвучивает Конька-горбунка в фильме «Конек-горбунок»?

Наш ответ:

Российский фэнтези-фильм «Конек-горбунок», экранизация одноименной сказки Петра Ершова, стал настоящим событием в отечественном кинематографе. Режиссер Олег Погодин создал масштабный древнерусский блокбастер с яркими спецэффектами, захватывающим сюжетом и звездным актерским составом. Одной из самых запоминающихся деталей фильма стал персонаж Конек-горбунок, который полюбился зрителям благодаря своему юмору, харизме и голосу, подаренному Павлом Деревянко.

Деревянко не только озвучил сказочного конька, но и с помощью технологии захвата движения (motion capture) передал персонажу свою мимику, сделав его еще более живым и эмоциональным. При работе над озвучанием актер вдохновлялся образами Ослика из «Шрека» и коня Юлия из «Трех богатырей». Это решение оказалось удачным: Конек-горбунок стал мемом в российском медиа-пространстве и покорил сердца зрителей.

Фильм «Конек-горбунок» собрал внушительную кассу, несмотря на сложные времена пандемии. С бюджетом около 800 миллионов рублей, проект привлек не только Павла Деревянко, но и таких звезд, как Антон Шагин (Иванушка-дурачок), Паулина Андреева (Царь-девица), Михаил Ефремов, Ян Цапник и Ляйсан Утяшева. Премьера состоялась 22 октября, и с тех пор фильм продолжает радовать поклонников русских сказок.