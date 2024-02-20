Меню
Кто написал сказку "По щучьему велению"?

Олег Скрынько 20 февраля 2024 Дата обновления: 20 февраля 2024
Наш ответ:

Сказка "По щучьему веленью", также известная как "Емеля-дурак" или "Сказка о Емеле-дурачке", является популярным мотивом в волшебных народных сказках у восточных славян. В сборнике "Народные русские сказки" Александра Афанасьева под номерами 165-167 можно найти три варианта этой сказки.

Общее количество русских вариантов этой сказки составляет 22, украинских - 11, белорусских - 6. Сюжет изначально был анекдотическим. Первое издание сказки на русском языке под названием "Сказка о Емеле-дурачке" появилось в сборнике П. Тимофеева в 1787 году. Эти сказки были широко распространены в русской литературе XIX века и были переработаны такими известными писателями, как В. Даль ("Емеля-дурачок"), И. Бунин ("О дураке Емеле, какой вышел всех умнее"), А. Толстой ("По щучьему веленью").

Сюжет сказки описывает Емелю, который всегда отказывается от выполнения серьезной работы и вынужден уговаривать его долго, чтобы он что-то сделал. Единственное, что может заставить его двигаться - это обещание приятной выпивки, на которую он очень слаб. В этом заключается скрытая ирония: имя "Емелян", по одной версии, означает "трудолюбивый". Но Емеля, несмотря на свою ленивую натуру, обладает качествами настоящего героя: он ловок и умен, смог поймать волшебную щуку в проруби и получить от неё магическую силу.

В начале своего приключения Емеля использует магические силы для бытовых целей: заставляет вещи самостоятельно выполнять работу за него. Он также управляет самодвижущимися санями и даже печкой. Однако его безжалостное отношение к окружающим показывает его тёмную сторону.

Конечное развитие сюжета приводит к тому, что Емеля оказывается на острове, где строит дворец и превращается в красавца. Царь поначалу не узнает его и только в конце ужина понимает свою ошибку. Емеля является достойным женихом для царской дочери, и сказка заканчивается их свадьбой.

По щучьему велению
По щучьему велению фэнтези, приключения
2023, Россия
7.0
