Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто играл жену в «Бриллиантовой руке»?

Кто играл жену в «Бриллиантовой руке»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Роль Надежды Ивановны Горбунковой, супруги Семена Семеновича, Леонид Гайдай доверил своей жене – Нине Гребешковой. В интервью актриса рассказывала, что Леонид Иович нередко использовал в сценариях фразы, произнесенные ею в реальной жизни. Например, в «Бриллиантовой руке» из уст ее героини прозвучали слова «Ты такой доверчивый!», которые Гайдай часто слышал от жены. Также Нине Павловне принадлежит идея, как разбудить пьяного Горбункова в одной из сцен. Ведь герой, как дисциплинированный сотрудник госучреждения, наверняка привык просыпаться под звон будильника. Поэтому, когда другие методы не помогают, жена героя заводит будильник и трезвонит им над его ухом.

Идея пришлась Гайдаю по душе, и сцена вошла в фильм именно в таком варианте.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
