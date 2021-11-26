Кто играл жену в «Бриллиантовой руке»?

Наш ответ:

Роль Надежды Ивановны Горбунковой, супруги Семена Семеновича, Леонид Гайдай доверил своей жене – Нине Гребешковой. В интервью актриса рассказывала, что Леонид Иович нередко использовал в сценариях фразы, произнесенные ею в реальной жизни. Например, в «Бриллиантовой руке» из уст ее героини прозвучали слова «Ты такой доверчивый!», которые Гайдай часто слышал от жены. Также Нине Павловне принадлежит идея, как разбудить пьяного Горбункова в одной из сцен. Ведь герой, как дисциплинированный сотрудник госучреждения, наверняка привык просыпаться под звон будильника. Поэтому, когда другие методы не помогают, жена героя заводит будильник и трезвонит им над его ухом.