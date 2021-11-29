Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто играл Доцента в «Джентльменах удачи»?

Кто играл Доцента в «Джентльменах удачи»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Роль рецидивиста Сан Саныча Белого, известного в преступном мире под кличкой Доцент, сыграл Евгений Леонов. Он же исполнил роль «доброго» двойника Доцента – заведующего детским садом Евгения Трошкина. Интересно, что в первоначальном варианте сценария главный герой был вовсе не добродушным директором детсада, а майором милиции, который, притворившись Доцентом, перевоспитывает трудных уголовников. Роли преступников должны были сыграть Ролан Быков, Савелий Крамаров, Андрей Миронов и Юрий Никулин – создатели картины хотели собрать в кадре лучших комедийных актеров. Однако из-за плотного графика от участия в съемках отказались все, кроме Крамарова.

Поэтому сценарий переписали и пригласили на роли других артистов.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше