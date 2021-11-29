Кто играл Доцента в «Джентльменах удачи»?

Роль рецидивиста Сан Саныча Белого, известного в преступном мире под кличкой Доцент, сыграл Евгений Леонов. Он же исполнил роль «доброго» двойника Доцента – заведующего детским садом Евгения Трошкина. Интересно, что в первоначальном варианте сценария главный герой был вовсе не добродушным директором детсада, а майором милиции, который, притворившись Доцентом, перевоспитывает трудных уголовников. Роли преступников должны были сыграть Ролан Быков, Савелий Крамаров, Андрей Миронов и Юрий Никулин – создатели картины хотели собрать в кадре лучших комедийных актеров. Однако из-за плотного графика от участия в съемках отказались все, кроме Крамарова.
Поэтому сценарий переписали и пригласили на роли других артистов.
