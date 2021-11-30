Кто автор сценария фильма «Баллада о солдате»?

Наш ответ:

Сценарий к фильму «Баллада о солдате» (1959) режиссер Григорий Чухрай написал в соавторстве с Валентином Ежовым. Замысел кинокартины о войне возник у Чухрая давно. Во время Великой Отечественной ему довелось повстречать немало сверстников, вынужденных отправиться на фронт прямо со школьной скамьи. Многим из них не суждено было вернуться домой, именно о таких юных героях и хотел поведать миру Чухрай в своем фильме. Главные роли в «Балладе о солдате» должны были исполнить Олег Стриженов и Лилия Алешникова, но в самом начале съемок Григорий Чухрай попал в больницу.