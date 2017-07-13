Когда снят первый фильм «Пираты Карибского моря»?

Меню
Олег Скрынько 13 июля 2017 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

Первый фильм из серии «Пираты Карибского моря» носит название «Проклятие Чёрной жемчужины» и был выпущен на экраны в 2003 году. В 2024 году эта культовая картина отпраздновала своё 21-летие!

«Пираты Карибского моря» представляют собой захватывающий цикл приключенческих фильмов, действие которых разворачивается на просторах Карибского моря. Режиссёрское руководство над проектами в разное время осуществляли Гор Вербински (первая, вторая и третья части), Роб Маршалл (четвёртая часть), а также дуэт Эспена Сандберга и Йоахима Рённинга (пятая часть). За написание сценариев отвечали Терри Россио и Тед Эллиот (первые четыре фильма) и Джефф Натансон (пятая часть), а продюсером выступил легендарный Джерри Брукхаймер.

Идея создания фильмов возникла после успешного запуска одноимённых аттракционов в парках Диснейленда, а производством занималась кинокомпания Walt Disney Pictures. Сюжеты этой серии органично объединяют и переосмысливают разнообразные мифы, легенды и исторические предания о морских приключениях и пиратах. Особое внимание уделено легенде о корабле-призраке — Летучем голландце, которая получила новую трактовку в рамках франшизы.
Дебютная часть, «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины», вышла 9 июля 2003 года и моментально завоевала популярность у зрителей. Огромный успех картины вдохновил Walt Disney Pictures на создание полноценной трилогии, к которой вскоре добавились ещё два фильма. Со временем мир «Пиратов Карибского моря» расширился до пяти частей, превратившись в один из самых узнаваемых киносериалов современности.

Теги: факты о фильме дата выхода
