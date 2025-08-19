Когда дата премьеры и выхода фильма «Связь времён» в кинотеатрах?

Меню
Олег Скрынько 19 августа 2025 Дата обновления: 19 августа 2025
Наш ответ:

«Связь времен» —  российская кинокартина, выдержанная в жанре военной драмы.

Синопсис гласит:

Это история о любви, которую не смогли уничтожить война и время. В 1943 году русский и немецкий лейтенанты, ставшие врагами по долгу службы, заключают перемирие ради спасения девушки, в которую оба влюбились, и жертвуют ради неё своими жизнями. Спустя десятилетия их потомки получают мистический знак и снова приходят на помощь, продолжая дело предков.


Кинокартина была показана в рамках фестиваля «Окно в Европу», после чего вышла сразу на ТВ. Премьера «Сквозь времен» состоялась 18 ноября 2010 года.

Особенности картины

Сам режиссёр Алексей Колмогоров подчеркивал, что его целью было показать войну как столкновение двух равных по силе и беспощадности машин, в которых были и хорошие, и плохие люди по обе стороны. По его замыслу, у участников не было выбора, и именно в этом заключена подлинная трагедия, которую он хотел донести до зрителей.
 

