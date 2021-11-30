Какую кличку носил ворон в фильме «Кавказская пленница»?

Наш ответ:

В сцене, где товарищ Саахов понес наказание за похищение Нины, снимался ручной ворон по кличке Гамлет. Черная птица как нельзя лучше дополнила атмосферу хоррора, которая царит в этом эпизоде. Леонид Гайдай неоднократно снимал в своих фильмах братьев наших меньших, достаточно вспомнить сурового боксера в «Наваждении», который не дает Лиде и Шурику войти в подъезд, или кота в «Иване Васильевиче» с его знаменитым «Чао!». Говорят, что режиссер лично подбирал питомцев для съемки и размещал их в кадре. А зловещая сцена в доме товарища Саахова примечательна еще и тем, что фразу «Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью!» Наталья Варлей произносит своим голосом.