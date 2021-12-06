Какой бюджет у фильма «Викинг» (2016) с Козловским?

Бюджет картины о приходе к власти князя Владимира составил 1,2 миллиарда рублей, или 20 миллионов долларов. На момент выхода – премьера состоялась 29 декабря 2016 года – «Викинг» был одним из самых дорогостоящих фильмов в истории российского кинематографа. Стал он и одним из самых кассовых: по оценке Forbes, за девять дней проката детище режиссера Андрея Кравчука собрало свыше 1 миллиарда рублей. Съемки «Викинга» проходили главным образом в Крыму – в кадре можно увидеть Генуэзскую крепость, красоты мыса Фиолент и Тайганского водохранилища.
Впоследствии декорации фильма были использованы при строительстве парка «Викинг», расположенного неподалеку от Красных пещер (Кизил-Коба).
