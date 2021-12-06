Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Викинг» (2016) с Козловским?

Какой бюджет у фильма «Викинг» (2016) с Козловским?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Бюджет картины о приходе к власти князя Владимира составил 1,2 миллиарда рублей, или 20 миллионов долларов. На момент выхода – премьера состоялась 29 декабря 2016 года – «Викинг» был одним из самых дорогостоящих фильмов в истории российского кинематографа. Стал он и одним из самых кассовых: по оценке Forbes, за девять дней проката детище режиссера Андрея Кравчука собрало свыше 1 миллиарда рублей. Съемки «Викинга» проходили главным образом в Крыму – в кадре можно увидеть Генуэзскую крепость, красоты мыса Фиолент и Тайганского водохранилища.

Впоследствии декорации фильма были использованы при строительстве парка «Викинг», расположенного неподалеку от Красных пещер (Кизил-Коба).

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Викинг
Викинг исторический, драма
2016, Россия
4.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше