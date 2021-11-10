Какой бюджет у фильма «Брат-2» с Бодровым?

Бюджет фильма «Брат-2» составил полтора миллиона долларов, что довольно много для конца 90-х, когда картина создавалась. Фильм, при всем своем успехе, не покрыл расходов на производство за счет кинопроката – сборы составили около 600 тысяч долларов. Однако в то время основная прибыль шла от продаж картины на видеокассетах, и «Брат-2» в этом сегменте, согласно данным ведущих оптовых компаний, занял первое место, став самым продаваемым видеофильмов в 2000 году.
Он опередил большое количество зарубежных высокобюджетных блокбастеров.
