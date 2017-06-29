Меню
Какой бюджет у фильма «Погребенный заживо»?
Какой бюджет у фильма «Погребенный заживо»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Погребенный заживо» (2010) с Райаном Рейнольдсом в главной роли составил более чем скромные 3 миллиона долларов, в прокате при этом картина заработала 19 миллионов долларов.
Теги:
бюджет фильма
