Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Логан»?

Какой бюджет у фильма «Логан»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Логан» (2016) с Хью Джекманом составил 97 миллионов долларов – весьма скромно для жанра супергеройских блокбастеров. При этом в прокате фильм «Логан» суммарно заработал 615 миллионов долларов.
Теги: бюджет фильма
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Логан
Логан боевик, фантастика
2017, США
8.0
