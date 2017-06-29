Меню
Фильмы
Какой бюджет у фильма «Логан»?
Какой бюджет у фильма «Логан»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Логан» (2016) с Хью Джекманом составил 97 миллионов долларов – весьма скромно для жанра супергеройских блокбастеров. При этом в прокате фильм «Логан» суммарно заработал 615 миллионов долларов.
бюджет фильма
Логан
боевик, фантастика
2017, США
8.0
Авторизация по e-mail