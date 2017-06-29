Меню
Какой БМВ был в фильме «Бумер»?
Какой БМВ был в фильме «Бумер»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В первом фильме «Бумер» 2003 года для съемок использовался автомобиль БМВ 7 серии (BMW 7-Series (E38)), которая выпускалась с 1994 по 2001 годы. Знаменитая «бэха пятерка» (BMW X5) появилась только во втором «Бумере».
факты о фильме
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Бумер
триллер, драма
2003, Россия
7.0
