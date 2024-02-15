Меню
Как снимали фильм "Я - медведь"?

Олег Скрынько 15 февраля 2024 Дата обновления: 15 февраля 2024
Наш ответ:

В сюжете фильма "Я - медведь" маленький медвежонок оказывается в семье Ковалёвых в период, когда семья находится в трудных жизненных обстоятельствах. Отец, капитан местной хоккейной команды "Тайга" (Никита Кологривый), страдает от травмы и не может вернуться к занятию хоккеем, в то время как мама (Агата Муцениеце) переносит на себе главный уход за семьей. Семейные отношения под угрозой разрушения, но маленький мишка делает все возможное, чтобы исправить ситуацию.
Для фильма мишку сыграли два медвежонка, Лёшу и Машу, которые прошли непростой путь к славе. Начало поисков медведей пришлось на сентябрь 2022 года, и несмотря на естественное время их рождения в декабре-январе, съемки были запланированы на март, чтобы медвежата подросли. Съемочная группа столкнулась с трудностями в поисках медведей, но в итоге удалось найти их на Дальнем Востоке.
Медвежата были доставлены в Москву, где послужили актерами в фильме. Сначала сценаристы переживали из-за их небольшого размера, но это только помогло в создании реалистичных сцен. Мишки быстро нашли общий язык с людьми, стали активными, хотя любили спать. Им обеспечили удобные условия съемок и шоферов для перевозки на площадку.
Медвежата отметили свой первый день рождения в середине января, а зоопарк устроил им праздничный торт. Мишки, которые уже выросли, пока не видели своего участия в фильме, но может быть им устроят специальную премьеру.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я — медведь
Я — медведь семейный
2024, Россия
6.0
