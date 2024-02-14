Меню
Как снимали фильм Кэмерона "Титаник"?

Как снимали фильм Кэмерона "Титаник"?

Олег Скрынько 14 февраля 2024 Дата обновления: 14 февраля 2024
Наш ответ:

В 1994 году Джеймс Кэмерон написал сценарий к фильму о Титанике и углубился в изучение событий, связанных с кораблем, до самых мелочей.
В 1995 году он договорился с кинокомпанией 20th Century Fox о создании документального короткометражного фильма с погружением к обломкам Титаника, который мог бы послужить основой для полнометражного фильма. Джеймс получил финансирование и отправился с русскими специалистами научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» к месту трагедии в Атлантическом океане, где совершил 12 длительных погружений к кораблю, лежащему на глубине 3750 метров.
Для погружения использовались глубоководные батискафы «Мир-1» и «Мир-2», а также был создан макет руин Титаника с мельчайшими деталями. Макет в масштабе 1/33 был использован для проработки сцен на корабле. После возвращения в Америку, Камерон продемонстрировал материал студии, анимационный ролик о катастрофе был готов, и в сентябре 1996 года начались съемки фильма.
Декорации Титаника были построены в Мексике, а сцены погружения и отплытия были созданы при помощи спецэффектов. Сотни декораторов работали над реалистичными интерьерами корабля, учитывая исторические данные и свидетельства выживших. Внимание к деталям было уникальным, все воссозданное соответствовало оригиналу до мелочей.
Однако стоимость съемок выросла значительно, и производство фильма затратило свыше $200 миллионов вместо планируемых $110 миллионов.
Успех фильма многократно превзошел затраты и вошел в историю, как культовая историческая драма и идеальная мелодрама.

