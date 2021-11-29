Как называются горы, где снимали «Кавказскую пленницу»?

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» снимали преимущественно в Крыму, часть сцен была снята на Кавказе. В Крыму натуру снимали на горном массиве Демерджи, в местности под названием Долина Приведений. Сцена, где Шурик останавливает автомобиль с Ниной, снята на вершине Ай-Петри. Выбору места основных съемок в немалой степени способствовала хорошая техническая оснащенность Ялтинской киностудии.
Сцена «купания» в горном водоеме снималась на кавказской реке Мзымта, а эпизод с похищением невесты – в Абхазии, на дороге, ведущей к озеру Рица.
