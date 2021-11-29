Как называется скала, где снимали «Бриллиантовую руку»?

В роли Белой скалы, куда отправились на рыбалку герои «Бриллиантовой руки», выступила скала Киселева. Природный памятник расположен в четырех километрах от города Туапсе. На съемках сцены, где Геша Козодоев оказывается один на островке посреди лазурных вод, произошел забавный случай. Андрей Миронов настолько убедительно звал на помощь и размахивал палкой с черной тряпкой, что встревожил отдыхающих неподалеку туристов, а на его «сигнал бедствия» откликнулись настоящие спасатели. Катер с готовыми оказать помощь людьми стремительно примчался к островку, но тут же отправился обратно – Леонид Гайдай в мегафон оповестил спасателей, что здесь проходит киносъемка.
После этого отдыхающие вздохнули спокойно, а съемки пошли своим чередом.
