Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как называется скала, где снимали «Бриллиантовую руку»?

Как называется скала, где снимали «Бриллиантовую руку»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

В роли Белой скалы, куда отправились на рыбалку герои «Бриллиантовой руки», выступила скала Киселева. Природный памятник расположен в четырех километрах от города Туапсе. На съемках сцены, где Геша Козодоев оказывается один на островке посреди лазурных вод, произошел забавный случай. Андрей Миронов настолько убедительно звал на помощь и размахивал палкой с черной тряпкой, что встревожил отдыхающих неподалеку туристов, а на его «сигнал бедствия» откликнулись настоящие спасатели. Катер с готовыми оказать помощь людьми стремительно примчался к островку, но тут же отправился обратно – Леонид Гайдай в мегафон оповестил спасателей, что здесь проходит киносъемка.

После этого отдыхающие вздохнули спокойно, а съемки пошли своим чередом.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
