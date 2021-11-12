Как называется больница, где встретились Джокер и Харли Квинн?

Меню
Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

В рамках самой популярной версии, также представленной в фильме режиссера Дэвида Эйра, снявшего фильм «Отряд самоубийц» (2016), Харли Квинн и Джокер впервые встречаются в лечебнице «Элизабет Аркхем» для душевнобольных преступников – вымышленной психиатрической больнице в городе Готем-Сити. Обязательным условием пребывания Джокера в «Аркхеме» были сеансы с психиатром, и одним из врачей, осматривающих его, стала Харли Квинзел (в будущем – Харли Квинн). Во время ее визитов Джокер разыгрывал жертву – и разыгрывал ее безупречно.

Тонко манипулируя девушкой, заставляя ее сочувствовать, суперзлодей постепенно завоевал доверие, а в конце концов и любовь Харли.

 

