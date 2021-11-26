Как фамилия Ипполита из «Иронии судьбы»?

Наш ответ:

Фамилия Надиного жениха не упоминается ни в фильме, ни в пьесе «С легким паром!, или Однажды в новогоднюю ночь…», которая была выпущена после премьеры. Изначально роль Ипполита режиссер Эльдар Рязанов предложил Андрею Миронову. Однако тот отказался играть отрицательного персонажа. Затем на роль утвердили Олега Басилашвили, но он не смог сниматься из-за смерти отца. Съемочную группу выручил Юрий Яковлев, с которым Рязанов уже работал над рядом картин. По иронии судьбы Басилашвили все-таки появился в одной из сцен фильма… на фотографии.